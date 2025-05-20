В Японии обнаружили останки американской туристки после двух лет поисков

Спустя два года после исчезновения в Японии обнаружили останки американской туристки Патриции Ву-Мурад. Об этом сообщает NBC Connecticut со ссылкой на местные власти.

60-летняя жительница Коннектикута в апреле 2023 года отправилась в одиночный поход из Хигасиоми в Осаку и пропала без вести. Масштабные международные поиски не дали результатов. В сентябре прошлого года местный рыбак обнаружил у ручья рюкзак и туристические ботинки, принадлежавшие пропавшей.