В Японии обнаружили останки американской туристки после двух лет поисков
NBC Connecticut: В Японии нашли тело туристки из США, пропавшей два года назад
Полиция Японии. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MAHATHIR MOHD YASIN
Спустя два года после исчезновения в Японии обнаружили останки американской туристки Патриции Ву-Мурад. Об этом сообщает NBC Connecticut со ссылкой на местные власти.
60-летняя жительница Коннектикута в апреле 2023 года отправилась в одиночный поход из Хигасиоми в Осаку и пропала без вести. Масштабные международные поиски не дали результатов. В сентябре прошлого года местный рыбак обнаружил у ручья рюкзак и туристические ботинки, принадлежавшие пропавшей.
В апреле 2025 года член частной американской поисковой группы нашёл в том же районе личные вещи Патриции и бедренную кость. Проведённый анализ ДНК подтвердил, что останки принадлежат Ву-Мурад. Обстоятельства её гибели остаются неизвестными. Семья погибшей надеется получить дополнительную информацию о её последних днях.
Ранее в Приморском крае было обнаружено тело женщины, пропавшей во время прогулки на сапе. Её тело нашли в водах Таврического лимана, опознание произвёл отец погибшей. В настоящий момент продолжаются поиски спутника женщины, также пропавшего во время прогулки. Сообщается, что пара, направляясь к друзьям, вела видеосъёмку. Однако после начала шторма они перестали выходить на связь, а позже был найден их сап.