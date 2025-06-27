Туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Дагестане
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Туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Каспийском море в Дагестане. По данным SHOT, доска перевернулась, спастись им не удалось.
31-летняя женщина и ребёнок приехали в Махачкалу из другого региона и снимали домик у моря. Утром они отправились кататься на сапе. Выйдя в воду около 10:30 в районе микрорайона Караман-7, так и не вернулись.
На месте развёрнута масштабная поисковая операция, однако, по предварительным данным, шансов найти их живыми практически нет.
Ранее Life.ru сообщал, что катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате из лодки выпал 5-летний мальчик. Позже стало известно, что всё могло произойти из-за резкого манёвра, а не столкновения. Позже тело малыша нашли водолазы.