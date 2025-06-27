Туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Дагестане

Туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Каспийском море в Дагестане. По данным SHOT, доска перевернулась, спастись им не удалось.

31-летняя женщина и ребёнок приехали в Махачкалу из другого региона и снимали домик у моря. Утром они отправились кататься на сапе. Выйдя в воду около 10:30 в районе микрорайона Караман-7, так и не вернулись.