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27 июня, 16:52

Туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Дагестане

Обложка © zinkevych / Freepik

Обложка © zinkevych / Freepik

Туристка с пятилетним сыном пропали во время катания на сапе в Каспийском море в Дагестане. По данным SHOT, доска перевернулась, спастись им не удалось.

31-летняя женщина и ребёнок приехали в Махачкалу из другого региона и снимали домик у моря. Утром они отправились кататься на сапе. Выйдя в воду около 10:30 в районе микрорайона Караман-7, так и не вернулись.

На месте развёрнута масштабная поисковая операция, однако, по предварительным данным, шансов найти их живыми практически нет.

Пассажиры выпали за борт катера на прогулке по водохранилищу в Дагестане
Пассажиры выпали за борт катера на прогулке по водохранилищу в Дагестане

Ранее Life.ru сообщал, что катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате из лодки выпал 5-летний мальчик. Позже стало известно, что всё могло произойти из-за резкого манёвра, а не столкновения. Позже тело малыша нашли водолазы.

Александра Мышляева
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