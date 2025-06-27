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Регион
27 июня, 15:17

Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера в Химках, нашли в канале

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Обложка © Telegram / МЧС Московской области

Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера, обнаружили в канале имени Москвы в Химках. Об этом сообщает SHOT. Ребёнка искали несколько часов, спасатели не теряли надежды до последнего.

Видео © Telegram / МЧС Московской области

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Напомним, ранее сообщалось, что катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате происшествия из лодки выпал 5-летний мальчик. Позже стало известно, что всё могло произойти из-за резкого манёвра, а не столкновения. За штурвалом судна был отец ребёнка.

Александра Мышляева
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