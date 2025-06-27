Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера в Химках, нашли в канале
Обложка © Telegram / МЧС Московской области
Тело пятилетнего мальчика, выпавшего из катера, обнаружили в канале имени Москвы в Химках. Об этом сообщает SHOT. Ребёнка искали несколько часов, спасатели не теряли надежды до последнего.
Видео © Telegram / МЧС Московской области
Напомним, ранее сообщалось, что катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате происшествия из лодки выпал 5-летний мальчик. Позже стало известно, что всё могло произойти из-за резкого манёвра, а не столкновения. За штурвалом судна был отец ребёнка.