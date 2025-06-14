Пассажиры выпали за борт катера на прогулке по водохранилищу в Дагестане

Пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на Чиркейском водохранилище в Дагестане, они госпитализированы, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Днём 14 июня 2025 года на Чиркейском водохранилище, расположенном в Буйнакском районе Республики Дагестан, маломерное судно с пассажирами на борту, предварительно в результате потери управления, подкинуло на волне и все, находившиеся на судне, выпали за борт», — сказано в публикации.

Пассажиры госпитализированы, правоохранители проводят проверку.