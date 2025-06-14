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14 июня, 17:15

Пассажиры выпали за борт катера на прогулке по водохранилищу в Дагестане

Работа сотрудников СКР на месте происшествия. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Работа сотрудников СКР на месте происшествия. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на Чиркейском водохранилище в Дагестане, они госпитализированы, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

«Днём 14 июня 2025 года на Чиркейском водохранилище, расположенном в Буйнакском районе Республики Дагестан, маломерное судно с пассажирами на борту, предварительно в результате потери управления, подкинуло на волне и все, находившиеся на судне, выпали за борт», — сказано в публикации.

Пассажиры госпитализированы, правоохранители проводят проверку.

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Юрий Лысенко
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