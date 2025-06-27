Ребёнок мог выпасть из катера в Химках в результате резкого манёвра
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Пятилетний ребёнок, которого сейчас ищут в канале имени Москвы, мог выпасть из катера в результате резкого манёвра, а не из-за столкновения, так как, по данным Mash, второго судна не было.
Предварительно, за штурвалом катера Chris-Craft Corsair 32 был отец ребенка — бизнесмен. Он набрал скорость и совершил резкий манёвр, от которого ребёнок выпал в воду. Его сразу подхватило и унесло течение, а катер врезался в берег.
Напомним, ранее сообщалось, что катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате происшествия из катера выпал 5-летний мальчик. Малыша ищут уже больше двух часов, к поискам присоединились водолазы.