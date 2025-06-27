Катер, из которого выпал 5-летний ребёнок в Химках, столкнулся с теплоходом «Георгий Жуков»
Катер, из которого выпал 5-летний ребёнок в Химках, столкнулся с теплоходом
5-летнего ребёнка, который упал в канал имени Москвы после столкновения катера с судном, ищут уже больше двух часов. По данным SHOT, малыш был в катере с родителями, когда их транспорт столкнулся с теплоходом «Георгий Жуков».
Видео © SHOT
Как стал известно телеграм-каналу, после столкновения малыш упал в воду и стал тонуть. За ним ныряла женщина.
Напомним, катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках, в результате происшествия из катера выпал 5-летний мальчик. На месте работают спасатели.
Обложка © Life.ru