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27 июня, 12:40

5-летний мальчик выпал из катера при столкновении с судном в канале имени Москвы

Катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках. Фото © Mash

Катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках. Фото © Mash

Катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках. По данным Mash, в результате происшествия из катера выпал 5-летний мальчик, сейчас его ищут.

На месте работают спасатели. Другая информация не приводится.

Ночная прогулка на сапе в Тверской области закончилась для девушки столкновением с катером и смертью
Ночная прогулка на сапе в Тверской области закончилась для девушки столкновением с катером и смертью

А ранее Life.ru рассказывал, как пассажиры катера выпали за борт во время прогулки на Чиркейском водохранилище в Дагестане. Туристы были госпитализированы, а СК завёл уголовное дело.

Александра Вишнякова
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