5-летний мальчик выпал из катера при столкновении с судном в канале имени Москвы
Катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках. Фото © Mash
Катер столкнулся с судном в канале имени Москвы в подмосковных Химках. По данным Mash, в результате происшествия из катера выпал 5-летний мальчик, сейчас его ищут.
На месте работают спасатели. Другая информация не приводится.
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