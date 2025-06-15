В Дагестане возбудили дело против лихача на катере, который «искупал» туристов в водохранилище

В Дагестане возбудили уголовное дело после падения людей с катера. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

По данным следствия, накануне днём на Чиркейском водохранилище в Буйнакском районе маломерное судно подкинуло на волне и четыре пассажира выпали в воду. Двое из них получили травмы, им оказана помочь. Возбуждено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности». Следователи выяснили, что судоводитель не избрал безопасную скорость и допустил рискованные манёвры, что и привело к инциденту.