В Дагестане возбудили дело против лихача на катере, который «искупал» туристов в водохранилище
В Дагестане возбудили уголовное дело после падения туристов с катера
Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ
В Дагестане возбудили уголовное дело после падения людей с катера. Об этом сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.
По данным следствия, накануне днём на Чиркейском водохранилище в Буйнакском районе маломерное судно подкинуло на волне и четыре пассажира выпали в воду. Двое из них получили травмы, им оказана помочь. Возбуждено дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности». Следователи выяснили, что судоводитель не избрал безопасную скорость и допустил рискованные манёвры, что и привело к инциденту.
Ранее в Крыму у мыса Айя, близ Балаклавской бухты, во время морской прогулки опрокинулся катер.На катере находились шесть человек, отправившихся на экскурсию вдоль живописного побережья. Всех пассажиров быстро спасли экипажи находившихся поблизости судов и доставили на берег. Температура воды в районе происшествия была около +18 °C.