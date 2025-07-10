Тут странно всё: Сибирские подростки на самодельном кабриолете врезались в Lexus, уходя от ГАИ

В Тюмени подростки на самодельном кабриолете спровоцировали ДТП, столкнувшись с автомобилем Lexus. После аварии молодые водители покинули свой чудо-транспорт и начали бегать от инспекторов ДПС. Судя по их темпу, травмы школьники не получили травм.

Инцидент начался с того, что двое подростков, одному из которых оказалось 15 лет, управляли переделанным «Жигули». Ребята привлекли внимание сотрудников ДПС на перекрёстке. На машине не было крыши, но водители смутили инспекторов ещё больше. Оказалось, что на чудо-транспорт парни скинулись пополам. Они лишь хотели погонять и покрасоваться перед девчонками, но попали в аварию.