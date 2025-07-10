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10 июля, 15:02

Тут странно всё: Сибирские подростки на самодельном кабриолете врезались в Lexus, уходя от ГАИ

В Тюмени школьники попали в ДТП на самодельном кабриолете, влетев в Lexus

В Тюмени подростки на самодельном кабриолете спровоцировали ДТП, столкнувшись с автомобилем Lexus. После аварии молодые водители покинули свой чудо-транспорт и начали бегать от инспекторов ДПС. Судя по их темпу, травмы школьники не получили травм.

Школьники на самодельном кабриолете врезались в Lexus. Видео © Телеграм / ЧС Тюмень

Инцидент начался с того, что двое подростков, одному из которых оказалось 15 лет, управляли переделанным «Жигули». Ребята привлекли внимание сотрудников ДПС на перекрёстке. На машине не было крыши, но водители смутили инспекторов ещё больше. Оказалось, что на чудо-транспорт парни скинулись пополам. Они лишь хотели погонять и покрасоваться перед девчонками, но попали в аварию.

Фото © Телеграм / Госавтоинспекция Тюменской области

Фото © Телеграм / Госавтоинспекция Тюменской области

«15-летний пассажир автомобиля получил ранения, доставлен в больницу», – рассказали в Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото © Телеграм / Госавтоинспекция Тюменской области

Фото © Телеграм / Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре девушки погибли в ДТП на трассе под Севастополем
Четыре девушки погибли в ДТП на трассе под Севастополем

А в Ростовской области в результате аварии погиб несовершеннолетний школьник. Ещё трое получили ранения. По предварительным данным, 18-летний водитель автомобиля Hyundai Accent при совершении обгона не убедился в безопасности манёвра, что и привело к трагедии.

Обложка © Телеграм / ЧС Тюмень

Наталья Афонина
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