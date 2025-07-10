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10 июля, 14:34

Четыре девушки погибли в ДТП на трассе под Севастополем

Последствия ДТП под Севастополем. Обложка © Telegram / Полиция Севастополя

Последствия ДТП под Севастополем. Обложка © Telegram / Полиция Севастополя

Пятеро девушек погибли, ещё два человека пострадали в ДТП на трассе под Севастополем. Об этом сообщила местная полиция.

Последствия ДТП в Крыму, при котором погибли четыре девушки. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь

Авария произошла 10 июля около 14:20 на трассе «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» при выезде из Верхнесадового. Столкнулись легковой ВАЗ и микроавтобус Mercedes Sprinter. В ГАИ уточнили, что все погибшие — девушки, они ехали в отечественном авто. По словам очевидцев, виновница аварии, которая находилась за рулём, умерла в больнице.

Прокурор Нахимовского района лично прибыл на место для координации работы экстренных служб и правоохранительных органов.

Подросток погиб, ещё трое пострадали в ДТП под Ростовом
Подросток погиб, ещё трое пострадали в ДТП под Ростовом

Ранее Life.ru рассказывал, что на 18-м километре трассы «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 26-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, где лоб в столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате столкновения мужчина за рулем легкового автомобиля и 10-летний пассажир микроавтобуса погибли на месте.

Александра Мышляева
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