Четыре девушки погибли в ДТП на трассе под Севастополем
Последствия ДТП под Севастополем. Обложка © Telegram / Полиция Севастополя
Пятеро девушек погибли, ещё два человека пострадали в ДТП на трассе под Севастополем. Об этом сообщила местная полиция.
Последствия ДТП в Крыму, при котором погибли четыре девушки. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь
Авария произошла 10 июля около 14:20 на трассе «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» при выезде из Верхнесадового. Столкнулись легковой ВАЗ и микроавтобус Mercedes Sprinter. В ГАИ уточнили, что все погибшие — девушки, они ехали в отечественном авто. По словам очевидцев, виновница аварии, которая находилась за рулём, умерла в больнице.
Прокурор Нахимовского района лично прибыл на место для координации работы экстренных служб и правоохранительных органов.
Ранее Life.ru рассказывал, что на 18-м километре трассы «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 26-летний водитель BMW выехал на встречную полосу, где лоб в столкнулся с микроавтобусом Hyundai. В результате столкновения мужчина за рулем легкового автомобиля и 10-летний пассажир микроавтобуса погибли на месте.