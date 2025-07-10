Четыре девушки погибли в ДТП на трассе под Севастополем

Пятеро девушек погибли, ещё два человека пострадали в ДТП на трассе под Севастополем. Об этом сообщила местная полиция.

Последствия ДТП в Крыму, при котором погибли четыре девушки. Видео © Telegram / ЧП / Севастополь

Авария произошла 10 июля около 14:20 на трассе «Симферополь-Бахчисарай-Севастополь» при выезде из Верхнесадового. Столкнулись легковой ВАЗ и микроавтобус Mercedes Sprinter. В ГАИ уточнили, что все погибшие — девушки, они ехали в отечественном авто. По словам очевидцев, виновница аварии, которая находилась за рулём, умерла в больнице.

Прокурор Нахимовского района лично прибыл на место для координации работы экстренных служб и правоохранительных органов.