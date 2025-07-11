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10 июля, 22:18

Мужчина потерял сознание от жары и погиб под колёсами иномарки в Москве

Трагический инцидент произошёл на Ленинском проспекте в Москве, где под колёсами автомобиля погиб пешеход. Мужчина потерял сознание и упал на дорогу из-за сильной жары, после чего его переехала иномарка, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам очевидцев, мужчина стоял на пешеходном переходе, ожидая зелёного сигнала светофора. Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Водитель автомобиля марки «Ниссан», по всей видимости, не заметил лежащего пешехода и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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Ранее Life.ru писал, что 16-летняя девушка погибла из-за водителя-подростка. Погибшая каталась на автомобиле вместе со сверстниками, один из которых находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения – юноша не справился с управлением и свалился в кювет.

Обложка © Life.ru

Юния Ларсон
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