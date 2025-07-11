Мужчина потерял сознание от жары и погиб под колёсами иномарки в Москве

Трагический инцидент произошёл на Ленинском проспекте в Москве, где под колёсами автомобиля погиб пешеход. Мужчина потерял сознание и упал на дорогу из-за сильной жары, после чего его переехала иномарка, сообщает телеграм-канал Mash.

По словам очевидцев, мужчина стоял на пешеходном переходе, ожидая зелёного сигнала светофора. Внезапно ему стало плохо, он потерял сознание и упал. Водитель автомобиля марки «Ниссан», по всей видимости, не заметил лежащего пешехода и наехал на него. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.