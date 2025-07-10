Под Красноярском 16-летняя девушка погибла по вине пьяного подростка-водителя

Шестнадцатилетняя девушка погибла, ещё четверо подростков получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия под Красноярском. Авария произошла по вине 16-летнего водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили 10 июля в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Устроивший смертельное ДТП водитель был госпитализирован с травмами. Видео © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

ДТП произошло вечером 9 июля. За рулём автомобиля ВАЗ 2115 находился 16-летний житель города Назарово, который, будучи пьяным и не имея прав, не справился с управлением, в результате чего машина вылетела в кювет.

16-летняя пассажирка пьяного водителя скончалась на месте происшествия. Сам виновник аварии и ещё трое несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в» части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершённое лицом в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами).