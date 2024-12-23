В Москве простились с русской красавицей, погибшей под колёсами авто в Париже

На Троекуровском кладбище в Москве простились с моделью и телеведущей Светланой Савицкой, чья жизнь прервалась в 34 года из-за трагического ДТП в Париже. Церемония прошла в тихой и закрытой обстановке, проводить молодую и красивую девушку в последний путь пришли только близкие и друзья, сообщает RG.ru.

Знакомые Савицкой отметили, что её смерть стала настоящим шоком для всех, в том числе для профессионального сообщества: у русской красавицы были запланированы новые съёмки на родине и за границей.

Напомним, что Светлана Савицкая погибла в Париже под колёсами авто. В день трагедии мать ожидала дочь в Лондоне для совместной встречи Нового Года. Незадолго до гибели Светлана отправила ей сообщение: «Мама, как здорово, какое счастье, будем жить!»