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23 декабря, 10:27

В Москве простились с русской красавицей, погибшей под колёсами авто в Париже

На Троекуровском кладбище в Москве простились с моделью Светланой Савицкой

Светлане Савицкой было всего 34 года. Фото © VK / ssaavvvaaa

Светлане Савицкой было всего 34 года. Фото © VK / ssaavvvaaa

На Троекуровском кладбище в Москве простились с моделью и телеведущей Светланой Савицкой, чья жизнь прервалась в 34 года из-за трагического ДТП в Париже. Церемония прошла в тихой и закрытой обстановке, проводить молодую и красивую девушку в последний путь пришли только близкие и друзья, сообщает RG.ru.

Знакомые Савицкой отметили, что её смерть стала настоящим шоком для всех, в том числе для профессионального сообщества: у русской красавицы были запланированы новые съёмки на родине и за границей.

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Напомним, что Светлана Савицкая погибла в Париже под колёсами авто. В день трагедии мать ожидала дочь в Лондоне для совместной встречи Нового Года. Незадолго до гибели Светлана отправила ей сообщение: «Мама, как здорово, какое счастье, будем жить!»

Светлана была ведущей программ на телеканалах «Пятница!», Europa Plus TV и ЖАРА TV, а её фотографии публиковались в многих известных глянцевых изданиях.

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Марина Фещенко
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