Без прав, без мозгов, без шансов: почему питбайки стали смертельной игрушкой для детей Права на питбайк в 2025 году: чем чревато вождение питбайка без прав? Со скольки лет можно водить питбайк, что такое питбайк и является ли он транспортом — читайте подробнее в материале от Life.ru. 15 июля, 06:01 В каких случаях могут оштрафовать за езду на питбайке в 2025 году. Обложка © «Шедеврум»

Что такое питбайк

Питбайки — небольшие мотоциклы, изначально предназначенные для передвижения по пит-стопам (техническим зонам) на гоночных трассах, — стали чрезвычайно популярны среди подростков. Питбайки используются как спортивный инвентарь для любителей активного отдыха, обучения езде на мотоцикле и выполнения трюков. Но владеющие гоночным транспортом подростки в России подвергают опасности себя и других участников дорожного движения, водителей и пешеходов.

Питбайк по сути является разновидностью мотоцикла, но с меньшими размером и мощностью двигателя. Однако в законодательстве эти транспортные средства нередко трактуются как мототехника, что приводит к ограничениям для их движения по дорогам общего пользования.

Отличие питбайков от мотоциклов заключается в том, что они не предназначены для использования в городских условиях, а чаще всего эксплуатируются на закрытых трассах или специализированных площадках. Закон запрещает движение таких транспортных средств по основным дорогам, если они не отвечают всем стандартам безопасности и техническим требованиям, предъявляемым к мотоциклам.

Питбайк является спортивным инвентарём. Фото © Wikipedia / Tlusťa

Таким образом, езда на питбайке по городу без должных документов и соблюдения нормативов может привести к штрафам и административным санкциям.

ДТП на питбайках в 2025 году

Летняя статистика дорожно-транспортных происшествий с участием подростков на питбайках пугает частотой. В подмосковном Хотькове девятилетний мальчик едва не погиб, попав под колёса питбайка. Его сбил школьник всего на шесть лет старше. Подростку в этот день купили питбайк, и он начал носиться по микрорайону. Навыков вождения у него не было, и он сбил ребёнка, который некоторое время провёл в медикаментозной коме с отёком мозга, у него перелом дуговой кости глаза, лобной кости и перегородки носа, ушиб лёгкого, отёк трахеи. Врачи сказали родителям, что мальчик может навсегда остаться инвалидом, пострадавший до сих пор в клинике. Сам виновник аварии отделался царапинами и ушибами.

В июле двое 15-летних подростков погибли после аварии на питбайке в Челябинской области. В Тюмени 13-летний подросток влетел в машину на питбайке, который ему купили родители. Мальчик погиб на месте. В Свердловской области пятнадцатилетний подросток без прав на питбайке пытался скрыться от ДПС, столкнулся с патрульным автомобилем, съехал в кювет, опрокинулся и получил серьёзные травмы.

В Тюмени 13-летний школьник разбился на питбайке. Видео © Telegram / SHOT

12 июля 2025 года на 5-м километре автодороги «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка» произошло ДТП: питбайк столкнулся с автомобилем, погибла 17-летняя девушка.

Нужны ли права на питбайк

Согласно правилам дорожного движения, питбайк должен быть зарегистрирован, если его мощность превышает 50 куб. см. Для этого владельцу необходимо получить водительское удостоверение категории A и зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД. Питбайки с меньшей мощностью, как правило, не подлежат обязательной регистрации, но их эксплуатация на дорогах общего пользования всё равно запрещена без прохождения техосмотра.

Со скольки лет разрешено ездить на питбайке

В России нет законодательно установленных возрастных ограничений для езды на питбайке, но, как правило, для езды по дорогам общего пользования требуются права, которые можно получить с 16 лет для категории М (если объём двигателя до 50 куб. см) или А1 (если объём от 50 до 125 куб. см) и с 18 лет для категории А (для более мощных питбайков).

При этом конструкцию самого питбайка потребуется доработать — установить световые приборы, зеркала заднего вида, оформить ПТС и получить номерной знак. Только в этом случае можно будет кататься на мототехнике по дорогам общего пользования полностью законно.

На питбайк могут потребоваться права категории М, которые можно получить с 16 лет. Фото © «Шедеврум»

На питбайке без прав можно кататься на специально оборудованных площадках для проведения соревнований по мотокроссу и эндуро, на площадках спорткомплексов и мотоклубов, а также там, где отсутствуют дороги, по которым могут передвигаться другие участники дорожного движения.

Штрафы за езду на питбайке без прав в 2025 году

Если у мотоциклиста нет водительских прав на управление питбайком, то ему это ничем не грозит при условии, что кататься на мототехнике он будет на бездорожье или специальных площадках. Только это не касается случаев нарушения ПДД. Сюда относятся:

Выезд на дороги общего пользования на питбайке, не переоборудованном под мотоцикл. Встреча с инспектором ГИБДД может закончиться отправкой мото на штрафстоянку и последующим проведением экспертизы. Если по результатам экспертизы питбайк не будет признан транспортным средством, то нарушителю выпишут штраф как пешеходу.

Если по результатам экспертизы питбайк будет признан транспортным средством, а у нарушителя отсутствуют водительские права, то штраф в зависимости от конкретной ситуации составит от 500 руб. Не допускаются езда без прав на момент остановки инспектором, управление мини-мотоциклом в нетрезвом виде, опасное маневрирование, остановка и парковка в неположенных местах.

Сейчас если сотрудники Госавтоинспекции остановят подростка на питбайке на дорогах общего пользования, то проблемы обеспечены как ему, так и его родителям. Несовершеннолетним в возрасте 16–18 лет придётся уплатить административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, а транспортное средство эвакуируют на спецстоянку.

Последние новости и изменения в законодательстве

В 2025 году не ожидается существенных изменений в правилах катания на питбайках, которые бы затрагивали их статус как спортивного инвентаря, а не транспортного средства. Основное правило, что питбайки не предназначены для дорог общего пользования и не требуют водительских прав, остаётся в силе. Однако есть инициативы, направленные на ужесточение правил продажи питбайков.

В 2025 году депутат Госдумы Артём Метелев предложил ограничить продажу питбайков только лицам, имеющим документы о прохождении обучения в секции мотокросса, что обусловлено участившимися случаями травм и нарушений.

Авторы Екатерина Субботина