В Подмосковье водитель питбайка выехал на встречку и влетел в машину

В субботу, 12 июля, примерно в 21:30 мск на 5-м километре автодороги «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка» произошло ДТП. Водитель питбайка 1992 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

«В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, водитель госпитализирован», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД в настоящий момент проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Окончательное решение будет принято по завершении расследования в соответствии с законодательной процедурой.