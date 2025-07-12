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12 июля, 20:40

В Подмосковье водитель питбайка выехал на встречку и влетел в машину

В Подмосковье питбайк столкнулся с автомобилем, погибла 17-летняя девушка

ДТП. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

ДТП. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция

В субботу, 12 июля, примерно в 21:30 мск на 5-м километре автодороги «Наро-Фоминск — Каменское — Зинаевка» произошло ДТП. Водитель питбайка 1992 года рождения выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковой машиной. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

ДТП. Фото © Telegram / Подмосковная полиция

«В результате ДТП 17-летняя девушка — пассажир мото — погибла на месте, водитель госпитализирован», — говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД в настоящий момент проводят проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Окончательное решение будет принято по завершении расследования в соответствии с законодательной процедурой.

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Ранее подросток погиб в ДТП с грузовиком на трассе в Подмосковье. Предварительно установлено, что женщина-водитель легкового автомобиля, совершая обгон, не справилась с управлением и врезалась в грузовик. В результате аварии погиб 13-летний пассажир легковушки, который не был пристёгнут — он вылетел из машины.

Алена Пенчугина
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