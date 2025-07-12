«Уехал пить виски»: Водитель, сбивший пешеходов на набережной в Москве, объяснил побег с места ДТП

Водитель электрокара Тимур Мусин, сбивший пятерых человек на пешеходном переходе в Москве, рассказал на допросе, что скрылся с места аварии, так как не хотел верить в происходящее, у него было состояние шока. Дома он выпил стакан виски, затем пришли правоохранители. Его слова передаёт пресс-служба прокуратуры столицы.

«Я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции», — заявил Мусин в ходе допроса.