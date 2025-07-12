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12 июля, 17:11

«Уехал пить виски»: Водитель, сбивший пешеходов на набережной в Москве, объяснил побег с места ДТП

Водитель, сбивший людей на набережной в Москве, объяснил шоком побег с места ДТП

Тимур Мусин. Обложка © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Тимур Мусин. Обложка © Telegram/ ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Водитель электрокара Тимур Мусин, сбивший пятерых человек на пешеходном переходе в Москве, рассказал на допросе, что скрылся с места аварии, так как не хотел верить в происходящее, у него было состояние шока. Дома он выпил стакан виски, затем пришли правоохранители. Его слова передаёт пресс-служба прокуратуры столицы.

«Я отказывался верить в происходящее и уехал в сторону дома. Припарковав автомобиль возле своего дома, поднялся домой, выпил стакан виски, после чего пришли сотрудники полиции», — заявил Мусин в ходе допроса.

Также он заявил, что по дороге он передвигался со скоростью 60-80 км/ч. Вовремя затормозить у него не получилось из-за неисправности автомобиля. Задержанный полностью признал свою вину и считает, что произошедшее ДТП случилось из-за поломки машины.

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Напомним, что вчера, 11 июля, ближе к ночи кроссовер наехал на пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 8–10 лет. На месте сразу же начали работу врачи и экстренные службы. Водитель сразу скрылся с места аварии, но его задержали. Life.ru публиковал видео жуткой аварии.

Полина Никифорова
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