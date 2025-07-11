В Москве на Бережковской набережной кроссовер въехал в пешеходов, которые переходили дорогу

В Москве произошло ДТП с пострадавшими — на Бережковской набережной кроссовер совершил наезд на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в телеграм-канале «Московская медицина».

ДТП в Москве. Видео © Telegram / Московская медицина

По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двоих детей 8-10 лет. На месте работает скорая медицинская помощь. Степень тяжести травм уточняется.