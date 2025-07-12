Мчался напролом: Появились кадры жёсткого наезда на пешеходов в Москве

На видеозаписи видно, как 23-летний водитель сначала следует в пределах своей полосы, но затем начинает резко перестраиваться. Приближаясь к пешеходному переходу, он проигнорировал сигнал светофора и продолжил движение, врезавшись в людей, переходивших дорогу. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.

Напомним, что вчера, 11 июля, ближе к ночи кроссовер наехал на пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 8–10 лет. Пострадавших экстренно госпитализировали, их состояние уточняется. На месте сразу же начали работу врачи и экстренные службы. Водитель сразу скрылся с места аварии, но его уже задержали.