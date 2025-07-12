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12 июля, 08:58

Мчался напролом: Появились кадры жёсткого наезда на пешеходов в Москве

Прокуратура опубликовала видео с регистратора виновника ДТП в Москве

Обложка © Telegram / Московская медицина

Обложка © Telegram / Московская медицина

Момент страшного ДТП на Бережковской набережной, где водитель сбил пятерых человек, попал на видео. Кадры с регистратора опубликовала столичная прокуратура.

Появились кадры жёсткого наезда на пешеходов в Москве на Бережковской набережной. Видео © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

На видеозаписи видно, как 23-летний водитель сначала следует в пределах своей полосы, но затем начинает резко перестраиваться. Приближаясь к пешеходному переходу, он проигнорировал сигнал светофора и продолжил движение, врезавшись в людей, переходивших дорогу. Ход расследования взяла на контроль прокуратура.

Мужчина, который наехал на пешеходов в районе Бережковской набережной, признал вину
Мужчина, который наехал на пешеходов в районе Бережковской набережной, признал вину

Напомним, что вчера, 11 июля, ближе к ночи кроссовер наехал на пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 8–10 лет. Пострадавших экстренно госпитализировали, их состояние уточняется. На месте сразу же начали работу врачи и экстренные службы. Водитель сразу скрылся с места аварии, но его уже задержали.

Милена Скрипальщикова
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