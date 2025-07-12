Мужчина, который наехал на пешеходов в районе Бережковской набережной, признал вину

Мужчина, который считается виновником наезда на прохожих в районе Бережковской набережной, признал вину за случившееся. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Также отмечается, что у подозреваемого есть неоплаченные штрафы ГИБДД.