Мужчина, который наехал на пешеходов в районе Бережковской набережной, признал вину
РИАН: Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной, признал свою вину
Обложка © Life.ru
Мужчина, который считается виновником наезда на прохожих в районе Бережковской набережной, признал вину за случившееся. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах. Также отмечается, что у подозреваемого есть неоплаченные штрафы ГИБДД.
Кроме того, предполагаемый водитель автомобиля был нетрезв. По данным Федеральной службы судебных приставов, молодой человек 2001 года рождения имеет задолженность по трём штрафам ГИБДД, общая сумма — 2100 рублей. Все взыскания были зарегистрированы в конце июня.
Напомним, в Москве водитель транспортного средства сбил пешеходов на Бережковской набережной. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник ДТП был задержан, позднее прокуратура опубликовала фото автомобиля.