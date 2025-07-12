Депздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Бережковской набережной

Двое взрослых, которые пострадали в результате ДТП на Бережковской набережной Москвы, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Остальные пострадавшие, включая несовершеннолетних, находятся в состоянии средней тяжести.