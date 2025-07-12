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11 июля, 21:06

Депздрав сообщил о состоянии пострадавших в ДТП на Бережковской набережной

Двое взрослых, пострадавших в ДТП в Москве, находятся в тяжёлом состоянии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Двое взрослых, которые пострадали в результате ДТП на Бережковской набережной Москвы, находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения столицы. Остальные пострадавшие, включая несовершеннолетних, находятся в состоянии средней тяжести.

Медики уже оказывают необходимую помощь. Детей направили в НИИ НДХиТ — Клиника доктора Рошаля, а взрослые были госпитализированы в ГКБ №67, Боткинскую больницу и Первую градскую больницу.

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Напомним, в российской столице произошло ДТП с пострадавшими — на Бережковской набережной кроссовер совершил наезд на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Как стало известно правоохранительным органам, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего покинул место ДТП. По факту происшествия организована доследственная проверка. Момент наезда на пешеходов попал на видео.

Тимур Хингеев
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