ГСУ СК возбудило уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом в Домодедово

В подмосковном Домодедово следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих нормам безопасности в связи с ДТП с участием рейсового автобуса. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону.

«По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области возбуждено угодное дело (ст.238 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следователи уже выехали на место аварии для сбора информации. Число пострадавших и точные детали произошедшего уточняются.