Появилось видео с моментом наезда на пешеходов на Бережковской набережной

Водитель, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в прокуратуре.

Момент наезда на пешеходов. Видео © Telegram / Mash

«В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и выполняют необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом уточнили в пресс-службе Следственного комитета.