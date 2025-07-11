Появилось видео с моментом наезда на пешеходов на Бережковской набережной
Водитель, сбивший пешеходов на Бережковской набережной, проехал на красный свет
Водитель, сбивший пешеходов на Бережковской набережной в Москве проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего покинул место дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщили в прокуратуре.
Момент наезда на пешеходов. Видео © Telegram / Mash
«В результате есть пострадавшие, им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.
По факту дорожно-транспортного происшествия организована доследственная проверка. Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия и выполняют необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Об этом уточнили в пресс-службе Следственного комитета.
Напомним, в Москве произошло ДТП с пострадавшими — на Бережковской набережной кроссовер совершил наезд на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. По предварительной информации, пострадали пять человек, включая двоих детей 8-10 лет.
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