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Регион
11 июля, 22:08

Прокуратура опубликовала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Столичная прокуратура опубликовала фото транспортного средства, причастного к наезду на пешеходов на Бережковской набережной в Москве. В салоне машины находились двое — мужчина и женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

  • Автомобиль. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    Автомобиль. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
  • Автомобиль. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
    Автомобиль. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Автомобиль. Фото © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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«Автомобиль марки «HIPhi Z», в салоне которого находились мужчина 2001 г.р. и женщина 1988 г.р., установлен во 2-м Сетуньском проезде», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Появилось видео с моментом наезда на пешеходов на Бережковской набережной
Появилось видео с моментом наезда на пешеходов на Бережковской набережной

Напомним, в Москве водитель сбил людей на пешеходном переходе на Бережковской набережной. Транспортное средство проехало на запрещающий сигнал светофора и скрылось с места ДТП. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник ДТП был задержан.

Тимур Хингеев
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