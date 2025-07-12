Прокуратура опубликовала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной
Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ
Столичная прокуратура опубликовала фото транспортного средства, причастного к наезду на пешеходов на Бережковской набережной в Москве. В салоне машины находились двое — мужчина и женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.
«Автомобиль марки «HIPhi Z», в салоне которого находились мужчина 2001 г.р. и женщина 1988 г.р., установлен во 2-м Сетуньском проезде», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.
Напомним, в Москве водитель сбил людей на пешеходном переходе на Бережковской набережной. Транспортное средство проехало на запрещающий сигнал светофора и скрылось с места ДТП. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник ДТП был задержан.