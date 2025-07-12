Виновника жуткой аварии на Бережковской набережной в Москве отправили в СИЗО

Виновника жуткой аварии на Бережковской набережной в Москве арестовали на два месяца. Как сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов, ему предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 УК России.

Обвиняемый в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусина Тимура Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ, на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.