Виновника жуткой аварии на Бережковской набережной в Москве отправили в СИЗО
Водителя, сбившего пешеходов на набережной в Москве, арестовали на два месяца
Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы
Виновника жуткой аварии на Бережковской набережной в Москве арестовали на два месяца. Как сообщили в объединённой пресс-службе столичных судов, ему предъявлено обвинение по пунктам «а», «б» части 2 статьи 264 УК России.
Обвиняемый в суде. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы
«Постановлением Никулинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Мусина Тимура Владимировича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ, на срок 2 месяца», — говорится в сообщении.
На суде обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, произошедшее случилось из-за неисправности автомобиля.
Напомним, что вчера, 11 июля, ближе к ночи кроссовер наехал на пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 8–10 лет. Пострадавших экстренно госпитализировали. Life.ru публиковал видео произошедшего. Водитель сразу скрылся с места аварии, но его оперативно задержали.