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12 июля, 10:02

Стало известно, как могут наказать водителя, сбившего пешеходов в Москве

МВД: Водителю, который сбил пешеходов в Москве, грозит до 7 лет лишения свободы

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Обложка © Telegram / ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

Против 23-летнего водителя, сбившего на Бережковской набережной в Москве пятерых пешеходов, завели уголовное дело. Теперь ему грозит лишение свободы сроком до 7 лет. Об этом рассказали в пресс-службе московского ГУ МВД.

«Установлено, что за рулём автомобиля HiPhi находился 23-летний мужчина, который отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», — указали в пресс-службе.

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Напомним, что вчера, 11 июля, ближе к ночи кроссовер наехал на пешеходов, которые переходили дорогу по «зебре». Пострадали пять человек, в том числе двое детей в возрасте 8–10 лет. Пострадавших экстренно госпитализировали. Life.ru публиковал видео произошедшего. Водитель сразу скрылся с места аварии, но его оперативно задержали.

Полина Никифорова
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