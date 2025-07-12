Мужчина решил отдохнуть, сев посреди дороги, и попал под колёса иномарки в Красноярске

Трагедия произошла утром в Красноярске — водитель Hyundai Solaris совершил наезд на мужчину, который сидел прямо на проезжей части. Пострадавший скончался до прибытия медиков. Об этом сообщила Госавтоинспекция.

Машина насмерть сбила мужчину, который сидел на проезжей части в Красноярске. Видео © Telegram / 24_ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Выясняются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 63-летний водитель Hyundai ехал по улице Октябрьская в сторону улицы Краснодарская. В какой-то момент он не заметил 35-летнего мужчину, который по неизвестной причине находился в сидячем положении на проезжей части, и сбил его. От удара пешеход получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался до приезда скорой помощи.