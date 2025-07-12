Пешеходов на Бережковской набережной сбил пьяный водитель
РИАН: Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной в Москве, был пьян
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Представитель правоохранительных структур сообщил, что водитель, въехавший в пешеходов на Бережковской набережной столицы, находился под воздействием алкоголя. Об этом пишет РИА «Новости».
«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — рассказали в правоохранительных органах.
Напомним, в Москве водитель транспортного средства сбил пешеходов на Бережковской набережной. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник признал вину.