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Регион
11 июля, 23:42

Пешеходов на Бережковской набережной сбил пьяный водитель

РИАН: Водитель, сбивший людей на Бережковской набережной в Москве, был пьян

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Представитель правоохранительных структур сообщил, что водитель, въехавший в пешеходов на Бережковской набережной столицы, находился под воздействием алкоголя. Об этом пишет РИА «Новости».

«По предварительным данным, мужчина был в нетрезвом состоянии», — рассказали в правоохранительных органах.

Прокуратура опубликовала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной
Прокуратура опубликовала фото машины, сбившей людей на Бережковской набережной

Напомним, в Москве водитель транспортного средства сбил пешеходов на Бережковской набережной. В результате происшествия пострадали пять человек. Двое взрослых находятся в тяжёлом состоянии, другие пострадавшие, включая детей, — в состоянии средней тяжести. Виновник признал вину.

Тимур Хингеев
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