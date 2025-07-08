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8 июля, 12:26

Школьник получил в подарок от родителей питбайк, сел за руль без прав и разбился насмерть

В Тюмени 13-летний школьник разбился на питбайке, подаренном родителями

13-летний подросток влетел в машину на питбайке, который ему купили родители. Обложка © Telegram / ЧП Тюмень

13-летний подросток влетел в машину на питбайке, который ему купили родители. Обложка © Telegram / ЧП Тюмень

В Тюмени 13-летний подросток погиб в жуткой аварии, управляя питбайком. Школьник столкнулся с автомобилем «Инфинити» на перекрёстке, сообщает региональная госавтоинспекция.

13-летний подросток влетел в машину на питбайке, который ему купили родители. Видео © Telegram / ЧП Тюмень

Транспорт мальчику, предварительно, подарили родители. По словам отца погибшего, школьник ехал к друзьям, чтобы поиграть в футбол. При этом никаких прав у 13-летнего ребёнка не было и ездить на питбайке по дорогам общего пользования ему было запрещено.

Последствия столкновения питбайка и легковушки в Тюмени. Видео © Госавтоинспекция Тюменской области

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Ранее юный пассажир питбайка погиб в ДТП на трассе в Подмосковье. 13-летний водитель получил травмы и был оперативно госпитализирован.

Наталья Афонина
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