Школьник получил в подарок от родителей питбайк, сел за руль без прав и разбился насмерть

Транспорт мальчику, предварительно, подарили родители. По словам отца погибшего, школьник ехал к друзьям, чтобы поиграть в футбол. При этом никаких прав у 13-летнего ребёнка не было и ездить на питбайке по дорогам общего пользования ему было запрещено.