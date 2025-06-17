В Госдуме предложили продавать подросткам питбайки только по справке

Депутат Госдумы Артём Метелев предложил ввести обязательное требование наличия документа, подтверждающего обучение в специализированной мотошколе для покупки питбайка. Согласно данным ГИБДД, число дорожно-транспортных происшествий с участием подростков на питбайках увеличилось за 2025 год на четверть, а количество погибших выросло ещё сильнее — на 29%. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Причина столь неутешительной статистики проста: стремительно вырос интерес молодёжи к этому виду транспорта. Сегодня продажа маломощных моторизованных машин выросла втрое, достигнув показателя в 15 тыс. единиц ежегодно. Однако большинство покупателей игнорируют правила дорожного движения и элементарные меры предосторожности, создавая серьёзную угрозу себе и окружающим.

По действующему законодательству, питбайк формально считается спортивным инвентарём, хотя фактически является полноценной мототехникой с мощностью двигателя до 50 лошадиных сил и объёмом цилиндров до 320 кубических сантиметров. Приобретается такая техника без особых трудностей: не нужны права, регистрация и технический осмотр. Средняя стоимость варьируется от 30 до 600 тысяч рублей.

Полиция регулярно фиксирует случаи нарушений ПДД несовершеннолетними водителями. Наказания за управление питбайком без водительского удостоверения составляют от 1,5 до 15 тысяч рублей штрафа, за езду без защитного шлема — дополнительно 1,5 тысячи рублей. Если же транспортное средство приобрёл взрослый человек, который передал его ребёнку, то ответственность несёт владелец техники — штраф достигает 30 тысяч рублей.