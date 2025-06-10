Показал средний палец и скрылся: Малолетний байкер переехал щенка-кокера Персика под Воронежем

В Воронежской области подросток-байкер умышленно наехал на 11-месячного щенка породы кокер-спаниель по кличке Персик, сообщает SHOT. После происшествия юный водитель демонстративно показал неприличный жест расстроенной хозяйке животного и скрылся. Несмотря на травмы, щенок выжил, а его владельцы намерены добиваться наказания для виновника.

Малолетний байкер переехал щенка-кокера в Воронежской области. Видео © SHOT

7 июня хозяйка выгуливала питомца, когда заметила группу байкеров. Персик начал лаять, что спровоцировало одного из мотоциклистов. Несмотря на крики и просьбы женщины, подросток хладнокровно объехал её и направил мотоцикл прямо на щенка. После того как животное переехали двумя колёсами, виновник остановился, показал средний палец и скрылся с места происшествия.

Пострадавший щенок кокер-спаниеля. Фото © SHOT

У щенка диагностировали серьёзные травмы: гематомы и отёк внутренних органов. Сейчас Персик проходит курс лечения и не может выходить на прогулки. Владельцы подали заявление в полицию и надеются привлечь подростка к ответственности за жестокое обращение с животными и опасное поведение на дороге.