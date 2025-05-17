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17 мая, 10:35

Живодёров обяжут проходить психиатрическую экспертизу из-за риска «перерождения» в маньяков

ГД направила в кабмин законопроект о психиатрической экспертизе для живодёров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bearok

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bearok

В России подумывают ввести обязательное психиатрическое освидетельствование для лиц, обвиняемых в жестоком обращении с животными. Новый закон вызван предотвратить возможные преступления против людей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В правительство РФ уже направили соответствующий законопроект, инициированный депутатом от партии «Новые люди» Георгием Араповым. По его словам, сейчас подозреваемым в живодёрстве не назначается обязательная психиатрическая экспертиза. Предлагается внести поправку в статью 196 УПК РФ, дополнив её пунктом 3.3 об обязательной проверке состояния обвиняемых, даже если внешне они кажутся адекватными.

Арапов подчёркивает, что жестокое обращение с животными может являться признаком серьёзных психических отклонений и предвестником насильственных преступлений против людей. Он считает, что обязательная экспертиза поможет выявлять такие отклонения на ранних стадиях и защитить общество.

Статистические же данные по статье демонстрируют тревожную тенденцию: в 2024 году зарегистрировано 656 случаев, в 2023 году — 682, а в 2022 году — 709.

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Напомним, что ранее в правительство России на рассмотрение был направлен законопроект по теме жестокого обращения с животными. Он предусматривает введение штрафов за пропаганду подобного поведения. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Наталья Афонина
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