«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 ноября, 18:20

В кабмин направлен законопроект против жестокого обращения с животными

Владимир Бурматов, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды, отправил на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом он рассказал ТАСС.

«Законопроект об административных штрафах за пропаганду жестокого обращения с животными направлен на отзыв в правительство РФ» — сказал депутат.

Нижегородец пристрелил соседского спаниеля, который ел из миски его собак
Нижегородец пристрелил соседского спаниеля, который ел из миски его собак

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон, который запрещает публичное продвижение идеи чайлдфри. Рекламировать отказ от деторождения теперь запрещено на интернет-платформах, в средствах массовой информации и кино. Органы власти намерены принимать меры для защиты несовершеннолетних от такой информации.

Обложка ©

freepik

Александра Мышляева
  • Новости
  • Правительство РФ
  • Животные
  • Госдума
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar