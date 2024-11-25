В кабмин направлен законопроект против жестокого обращения с животными

Владимир Бурматов, занимающий должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и защите окружающей среды, отправил на рассмотрение в правительство РФ законопроект, предусматривающий введение административных штрафов за пропаганду жестокого обращения с животными. Об этом он рассказал ТАСС.

«Законопроект об административных штрафах за пропаганду жестокого обращения с животными направлен на отзыв в правительство РФ» — сказал депутат.