Последний «лайк»: Щенок с сайта объявлений попал в руки 13-летних живодёрок из Омска и умер в мучениях

Две несовершеннолетние девочки из Омска сняли на видео жестокое убийство щенка. На кадрах, которые поразили весь Интернет, они тыкают в него ножом и пытаются порезать горло. На ситуацию обратила внимание глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, девочки 2012 года рождения нашли пёсика на сайте объявлений.

«Выяснилось, что девочки нашли объявление о бесплатной передаче щенка и забрали животное. После этого они отправились в недостроенный дом и там с помощью ножа причинили щенку травмы. Позже, как зафиксировано на записи, одна из участниц нанесла животному удар кирпичом по голове. Жесть», — написала Мизулина у себя в телеграм-канале.