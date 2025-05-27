Последний «лайк»: Щенок с сайта объявлений попал в руки 13-летних живодёрок из Омска и умер в мучениях
В Омске две школьницы жестоко убили щенка и сняли всё на телефон
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Две несовершеннолетние девочки из Омска сняли на видео жестокое убийство щенка. На кадрах, которые поразили весь Интернет, они тыкают в него ножом и пытаются порезать горло. На ситуацию обратила внимание глава лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По её словам, девочки 2012 года рождения нашли пёсика на сайте объявлений.
«Выяснилось, что девочки нашли объявление о бесплатной передаче щенка и забрали животное. После этого они отправились в недостроенный дом и там с помощью ножа причинили щенку травмы. Позже, как зафиксировано на записи, одна из участниц нанесла животному удар кирпичом по голове. Жесть», — написала Мизулина у себя в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что живодёров захотели отправлять к психиатрам, чтобы «избежать преступлений и жертв среди людей». Депутат от партии «Новые люди» Георгий Арапов предложил дополнить Уголовный кодекс РФ нормой, обязывающей проводить психиатрическую экспертизу для лиц, обвиняемых в жестоком обращении с животными. С такой инициативой парламентарий выступил, подчеркнув необходимость оценки психического состояния подозреваемых.