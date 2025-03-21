Подросток-живодёр из Курской области избил собаку, а после сбросил её с пятого этажа
В Курской области задержали подростка, сбросившего собаку с пятого этажа
В Железногорске Курской области полицейские задержали подростка, который на протяжении нескольких лет издевался над собакой и снимал зверства на видео. О бесчеловечном поступке 16-летнего мальчика сообщила в своём телеграм-канале глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина.
Кадры издевательств над псом оказались в Сети. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина
«В Железногорске подросток несколько лет держал собаку, а потом стал её мучить и избивать. В результате сбросил пса с пятого этажа. Собачка погибла», — написала Мизулина
Кадры с допроса подростка. Видео © Telegram / ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46
Всё происходящее парнишка снимал на видео и отправлял приятелю, но в Сеть не выкладывал. Как видео попало в общий доступ, подросток не знает. Что стало причиной живодёрства со стороны мальчика — неизвестно. Его уже задержали и допросили, о чём сообщили в пресс-службе МВД по Курской области.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится проверка. Для выяснения всех обстоятельств к работе привлечены профильные специалисты, в том числе медицинские работники и психологи.
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