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21 марта, 19:17

Подросток-живодёр из Курской области избил собаку, а после сбросил её с пятого этажа

В Курской области задержали подростка, сбросившего собаку с пятого этажа

В Железногорске Курской области полицейские задержали подростка, который на протяжении нескольких лет издевался над собакой и снимал зверства на видео. О бесчеловечном поступке 16-летнего мальчика сообщила в своём телеграм-канале глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина.

Кадры издевательств над псом оказались в Сети. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

Кадры издевательств над псом оказались в Сети. Фото © Telegram / Екатерина Мизулина

«В Железногорске подросток несколько лет держал собаку, а потом стал её мучить и избивать. В результате сбросил пса с пятого этажа. Собачка погибла», — написала Мизулина

Кадры с допроса подростка. Видео © Telegram / ПОЛИЦИЯ Курской области mvd_46

Всё происходящее парнишка снимал на видео и отправлял приятелю, но в Сеть не выкладывал. Как видео попало в общий доступ, подросток не знает. Что стало причиной живодёрства со стороны мальчика — неизвестно. Его уже задержали и допросили, о чём сообщили в пресс-службе МВД по Курской области.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время проводится проверка. Для выяснения всех обстоятельств к работе привлечены профильные специалисты, в том числе медицинские работники и психологи.

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Обложка ©

freepik

Ольга Сливченко
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