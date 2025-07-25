Водителям пригрозили серьёзными штрафами за неуведомление ГАИ о смене прописки

Член комиссии Общественной палаты Евгений Машаров предупредил, что водители, не сообщившие в Госавтоинспекцию об изменении адреса постоянной регистрации в течение 10 дней, рискуют получить штраф. Максимальная сумма такого штрафа может составить две тысячи рублей.

«Если гражданин, у которого есть личный транспорт, сменил адрес постоянной регистрации, то он обязан об этом уведомить ГАИ. <...> Если не сообщить сведения о смене регистрации в ГАИ, то закон предусматривает штраф в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей», — приводит ТАСС слова Машарова.

Как он пояснил, это необходимо, в том числе, для обновления адреса собственника автомобиля в регистрационных документах (СТС и ПТС). На внесение изменений отводится всего 10 дней, напомнил представитель ОП.