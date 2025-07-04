В России собираются существенно повысить госпошлины за услуги ГАИ

Правительство России одобрило проект закона, предусматривающий существенное повышение госпошлин за услуги ГАИ. Нововведения коснутся оформления водительских удостоверений, регистрации транспортных средств и введут дополнительные сборы.

Стоимость получения новых водительских прав увеличится в два раза — до 6000 рублей. За удостоверения старого образца придётся заплатить 4000 рублей вместо прежних 2000, а международные права подорожают с 1600 до 3200 рублей.

Цены на оформление автомобильных номеров вырастут с 2000 до 3000 рублей. Значительно повысится стоимость регистрации автомобиля: бумажное свидетельство (СТС) будет стоить 1500 рублей (ранее 500), пластиковое — 4500 рублей вместо 1500, а паспорт транспортного средства (ПТС) подорожает с 800 до 1200 рублей.

Впервые вводится плата за получение выписки из государственного реестра транспортных средств — 50 рублей за запрос. Ранее эта услуга была бесплатной, что вызвало чрезмерный поток обращений и нагрузку на IT-инфраструктуру МВД.

Кроме того, появится госпошлина в размере 15 тысяч рублей за оформление диагностических карт техосмотра и сертификацию автошкол. По мнению властей, это не отразится на стоимости обучения, но повысит ответственность учебных заведений, сообщает ТАСС.