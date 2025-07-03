Россиянин из «благих намерений» хотел сдать экзамены в ГАИ за двух приятелей, но попался

В Ханты-Мансийском автономном округе житель Сургута пытался сдать экзамены в ГАИ за двоих своих знакомых, вклеив в их паспорта свои фотографии, однако правоохранители вовремя раскрыли обман. О случившемся сообщает региональное МВД.

Житель Сургута пытался сдать экзамены в ГАИ за своих знакомых. Видео © Telegram / Полиция Югры

«В Ханты-Мансийском автономном округе перед судом предстанет 59-летний житель Сургута. Мужчине предъявлено обвинение в двух эпизодах использования заведомо поддельного паспорта гражданина Российской Федерации», — рассказали в полиции.

Всё произошло в декабре прошлого года в Нефтеюганске, мужчина решил помочь своим приятелям. Один из них был лишён водительских прав за пьяную езду. Когда срок наказания истёк, он начал искать человека, который мог бы за него сдать теорию в ГАИ. Житель Сургута согласился помочь. Он вклеил в чужой паспорт своё фото и отправился на экзамены. Аналогичный эпизод произошёл и в ноябре 2024 года. Результаты экзаменов уже аннулированы, а подозреваемому выдвинуто обвинение.

Уголовное дело ведётся по ст.327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов». Злоумышленнику грозит до года лишения свободы. По его словам, он не брал деньги за «услугу», а действовал «из благих намерений».