На Украине ушлые студенты продавали поддельные документы о бронировании и удостоверения военнобязанных

Студенты из Житомира были пойманы на подделке приложений «Резерв+» и «Дия», через которые реализовывали фальшивые документы о бронировании, удостоверения военнобязанных и медицинские справки ВВК, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Студенты Житомира подделали приложения и продавали фальшивые документы. Фото © Черкасская областная прокуратора

По данным следствия, молодые люди действовали в сговоре с жителями Черкасской области, которые помогали им в продаже доступа к поддельному приложению и за сумму в 6,5 тыс. долларов также занимались печатью фальшивых документов.

В результате операции были задержаны пять человек.