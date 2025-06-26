На Украине ушлые студенты продавали поддельные документы о бронировании и удостоверения военнобязанных
Студенты Житомира подделали «Резерв+» и «Дия» и продавали фальшивые документы
СБУ раскрыла схему подделки документов. Обложка © СБУ
Студенты из Житомира были пойманы на подделке приложений «Резерв+» и «Дия», через которые реализовывали фальшивые документы о бронировании, удостоверения военнобязанных и медицинские справки ВВК, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).
Студенты Житомира подделали приложения и продавали фальшивые документы. Фото © Черкасская областная прокуратора
По данным следствия, молодые люди действовали в сговоре с жителями Черкасской области, которые помогали им в продаже доступа к поддельному приложению и за сумму в 6,5 тыс. долларов также занимались печатью фальшивых документов.
В результате операции были задержаны пять человек.
Простым украинцам приходится идти на разные ухищрения, лишь бы не попасть на фронт, где их зачастую используют в качестве живого щита. В армию никто не идёт, и властям приходится прибегать к методу «силовой мобилизации». Но согласны с ним далеко не все — только недавно Life.ru рассказывал, как украинец пытался отбиться от военкомов ножом.