Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 19:26

На Украине ушлые студенты продавали поддельные документы о бронировании и удостоверения военнобязанных

Студенты Житомира подделали «Резерв+» и «Дия» и продавали фальшивые документы

СБУ раскрыла схему подделки документов. Обложка © СБУ

СБУ раскрыла схему подделки документов. Обложка © СБУ

Студенты из Житомира были пойманы на подделке приложений «Резерв+» и «Дия», через которые реализовывали фальшивые документы о бронировании, удостоверения военнобязанных и медицинские справки ВВК, сообщает Служба безопасности Украины (СБУ).

Студенты Житомира подделали приложения и продавали фальшивые документы. Фото © Черкасская областная прокуратора

Студенты Житомира подделали приложения и продавали фальшивые документы. Фото © Черкасская областная прокуратора

По данным следствия, молодые люди действовали в сговоре с жителями Черкасской области, которые помогали им в продаже доступа к поддельному приложению и за сумму в 6,5 тыс. долларов также занимались печатью фальшивых документов.

В результате операции были задержаны пять человек.

Отпуск мечты обернётся кошмаром: Life.ru узнал о новом способе обмана путешественников
Отпуск мечты обернётся кошмаром: Life.ru узнал о новом способе обмана путешественников

Простым украинцам приходится идти на разные ухищрения, лишь бы не попасть на фронт, где их зачастую используют в качестве живого щита. В армию никто не идёт, и властям приходится прибегать к методу «силовой мобилизации». Но согласны с ним далеко не все — только недавно Life.ru рассказывал, как украинец пытался отбиться от военкомов ножом.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • сбу
  • Украина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar