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Регион
15 мая, 06:02

Toyota за «‎крышу»: В Челябинске экс-начальника ГАИ задержали за взятки от бизнесмена

ФСБ задержала в Челябинске за взятку бизнесмена Варданяна и экс-главу ГАИ Гайде

Александр Гайде. Обложка © Пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Александр Гайде. Обложка © Пресс-служба УФСБ по Челябинской области

В Челябинской области разразился крупный коррупционный скандал. Сотрудники Федеральной службы безопасности совместно с отделом собственной безопасности регионального управления МВД задержали двух фигурантов — экс-начальника ГАИ Челябинска Александра Гайде и бизнесмена Ромика Варданяна.

Дом Гайде. Фото © Пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Дом Гайде. Фото © Пресс-служба УФСБ по Челябинской области

Под стражей оказались бывший руководитель челябинской Госавтоинспекции, а ныне глава Федерального казённого учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области» Александр Гайде, а также учредитель коммерческой структуры ООО «Капиталстрой» Варданян. По версии следствия, чиновник подозревается в превышении должностных полномочий и получении неправомерной выгоды. Предпринимателю же инкриминируют дачу взятки.

Следователи установили, что с 2018 по 2023 год высокопоставленный сотрудник МВД систематически получал деньги от бизнесмена взамен на покровительство. Гайде закрывал глаза на нарушения, связанные с эксплуатацией грузового автотранспорта. По данным СУ СКР по Челябинской области, сотрудник ГАИ получил через посредника и непосредственно от руководителя фирмы автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, а также строительные материалы и бытовую технику.

В настоящее время оперативники ФСБ и следователи СК проводят обыски по местам жительства и работы задержанных для сбора дополнительных доказательств их причастности к выявленной схеме.

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Ранее суд вынес бывшему сотруднику Министерства обороны России Дмитрию Фомину приговор по делу о взятке в особо крупном размере. Он полностью признал свою вину в незаконном получении 16 миллионов рублей. Теперь ему светит шесть лет тюрьмы.

Владимир Озеров
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