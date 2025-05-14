Суд вынес приговор бывшему сотруднику Минобороны Фомину за получение взятки в 16 млн рублей
РИА: Экс-сотрудник Минобороны Фомин получил 6 лет колонии за взятку в 16 млн ₽
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Бывший сотрудник Минобороны РФ Дмитрий Фомин приговорён к шести годам колонии строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Решение вынес военный суд, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в 235-м Гарнизонном военном суде.
Дело в отношении Фомина рассматривалось в особом порядке, поскольку он полностью признал свою вину.
«Лишение свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением звания «полковник запаса» и лишением права занимать должности государственной гражданской службы сроком на 3 года», — постановил суд.
Ранее по этому же делу к 7 годам колонии был приговорён другой экс-сотрудник Минобороны Андрей Чекмазов. Следствие установило, что в период с 2016 по 2022 год между ведомством и АО «Оборонтест» были заключены контракты на выполнение работ общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Чекмазов и Фомин, контролировавшие исполнение этих контрактов, в 2023-2024 годах получили от заместителя гендиректора «Оборонтеста» Александра Сухарёва взятку в размере свыше 16 миллионов рублей за приём работ и общее покровительство. На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.
Ранее стало известно, какую взятку получил мэр Новочеркасска Юрий Лысенко. Глава администрации города в Ростовской области был задержан за получение взятки от застройщика на общую сумму более 8 миллионов рублей. Лысенко был задержан 13 мая сотрудниками регионального УФСБ. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.