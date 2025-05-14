Суд вынес приговор бывшему сотруднику Минобороны Фомину за получение взятки в 16 млн рублей

Ранее по этому же делу к 7 годам колонии был приговорён другой экс-сотрудник Минобороны Андрей Чекмазов. Следствие установило, что в период с 2016 по 2022 год между ведомством и АО «Оборонтест» были заключены контракты на выполнение работ общей стоимостью 1,5 миллиарда рублей. Чекмазов и Фомин, контролировавшие исполнение этих контрактов, в 2023-2024 годах получили от заместителя гендиректора «Оборонтеста» Александра Сухарёва взятку в размере свыше 16 миллионов рублей за приём работ и общее покровительство. На имущество обвиняемых был наложен арест на сумму более 18 миллионов рублей.