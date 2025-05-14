Бывший мэр-взяточник с Камчатки лишился кисти, находясь на исправительных работах

Экс-мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко получил серьёзную производственную травму в исправительной колонии. Как сообщили в прокуратуре Камчатского края, инцидент произошёл во время работы с оборудованием.

По информации источника, причиной травмы стала неудачная попытка запрыгнуть на едущий погрузчик. Иваненко не смог удержать и упал. В результате этого рука бывшего мэра оказалась под колёсами транспорта. Врачи были вынуждены ампутировать конечность, чтобы сохранить жизнь пострадавшему.

«Он получил травму в виде размозжения правого предплечья и кисти. Пострадавший был госпитализирован, потребовалось хирургическое вмешательство», — говорится в сообщении.

В настоящее время прокуратура проводит проверку соблюдения норм охраны труда и техники безопасности в исправительном учреждении.