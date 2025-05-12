Осуждённый экс-мэр Махачкалы подал десятки исков из-за условий содержания в «Чёрном дельфине»

Экс-мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненный срок в колонии строгого режима «Чёрный Дельфин» за организацию убийства следователя, за последние годы инициировал десятки судебных исков, требуя улучшить условия содержания, питание и медицинское обслуживание. Об этом свидетельствуют судебные материалы, оказавшиеся в распоряжении РИА «Новости».

С 2017 года Амиров, прикованный к инвалидной коляске, активно оспаривает действия администрации ИК-6. Его претензии касаются как бытовых условий, так и ограничений, связанных с инвалидностью. В одном из первых исков он требовал снять с него статус «склонного к побегу, суициду и экстремизму», считая такое решение необоснованным. Позже он указывал на неудобства комнаты для встреч с адвокатами, препятствующие свободной передаче документов.

Особое внимание в жалобах уделено питанию. Амиров настаивал на предоставлении диетической пищи, необходимой из-за состояния здоровья, и оспаривал изъятие продуктов, включая овощи, фрукты и кисломолочные изделия, а также сокращение объёма передач с лечебным питанием. Среди других требований — выдача спортивного инвентаря, радиоприёмника, возврат изъятых часов-будильника и самодельных гантелей. Он также жаловался на сырость в камере, недостаток свежего воздуха, плохое освещение, табачный дым и отсутствие оборудования, адаптированного для инвалидов.

Большинство исков были отклонены, некоторые Амиров отзывал сам, но в отдельных случаях ему удалось добиться уступок. Так, суд обязал колонию обеспечить доступ к общей антенне и трансляции обязательных телеканалов в установленное время. Также был признан факт бездействия администрации, не предоставлявшей продукты из тюремного магазина.