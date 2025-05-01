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Регион
1 мая, 05:47

Супруге экс-мэра Сочи предъявили обвинение в посредничестве взятке

Жене экс-мэра Сочи предъявили обвинение по 3 эпизодам посредничества во взятке

Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская. Обложка © VK / Алиса Довлатова-Копайгородская

Жена экс-мэра Сочи Янина Копайгородская. Обложка © VK / Алиса Довлатова-Копайгородская

Янине Копайгородской, супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, в апреле выдвинули обвинения по трём случаям посредничества во взяточничестве и двум эпизодам давления на свидетелей. Об этом стало известно из зала суда.

«Четырнадцатого апреля Копайгородской Янине Николаевне предъявлено обвинение в совершении преступлений: часть 4 статьи 160 УК РФ, три эпизода часть 4 статьи 291.1 УК РФ и два эпизода по части 2 статьи 309 УК РФ», — сказала следователь, передаёт РИА «Новости».

Московский городской суд оставил в силе решение о домашнем аресте Копайгородской, отклонив апелляции её адвокатов.

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Напомним, что новость о задержании Копайгородского появилась ещё в сентябре прошлого года. От возбуждения уголовного дела Копайгородского не спас даже контракт с Минобороны и добровольный уход на СВО. В конце декабря стало известно, что его обвиняют во взятке в особо крупном размере. В ноябре задержали его супругу.

Мария Любицкая
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