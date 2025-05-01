Супруге экс-мэра Сочи предъявили обвинение в посредничестве взятке

Янине Копайгородской, супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, в апреле выдвинули обвинения по трём случаям посредничества во взяточничестве и двум эпизодам давления на свидетелей. Об этом стало известно из зала суда.

«Четырнадцатого апреля Копайгородской Янине Николаевне предъявлено обвинение в совершении преступлений: часть 4 статьи 160 УК РФ, три эпизода часть 4 статьи 291.1 УК РФ и два эпизода по части 2 статьи 309 УК РФ», — сказала следователь, передаёт РИА «Новости».