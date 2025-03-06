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6 марта, 13:55

Взяли под стражу в суде: Жена бывшего мэра Сочи сменила домашний арест на СИЗО

Суд Москвы арестовал жену бывшего мэра Сочи Янину Копайгородскую до 17 мая

Янина Копайгородская. Фото © VK / Янина Копайгородская

Янина Копайгородская. Фото © VK / Янина Копайгородская

Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, которая является подозреваемой в уголовном деле о растрате в особо крупном размере, сменила домашний арест на СИЗО. Взять жену чиновника под стражу прямо в зале суда постановил Мещанский районный суд города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны, на меру пресечения — в виде заключения под стражу, установив срок содержания её под стражей до 17 мая 2025 года», – информирует инстанция.

Напомним, что Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года, а в мае 2024 покинул пост. 12 сентября того же года стало известно, что он ушёл добровольцем на СВО, а 25 сентября появились новости о его задержании в рамках расследования уголовного дела об особо крупной растрате. Ему отказали в отправке на зону СВО из СИЗО: Копайгородский останется в там до 18 ноября, если срок ареста не продлят. В ноябре задержали его супругу и поместили под домашний арест.

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Андрей Бражников
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