Взяли под стражу в суде: Жена бывшего мэра Сочи сменила домашний арест на СИЗО

Супруга бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская, которая является подозреваемой в уголовном деле о растрате в особо крупном размере, сменила домашний арест на СИЗО. Взять жену чиновника под стражу прямо в зале суда постановил Мещанский районный суд города Москвы.

«Удовлетворено ходатайство следователя об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны, на меру пресечения — в виде заключения под стражу, установив срок содержания её под стражей до 17 мая 2025 года», – информирует инстанция.