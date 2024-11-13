Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили под домашний арест до 12 января

Мещанский районный суд Москвы принял решение поместить под домашний арест до 12 января Янину Копайгородскую, жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, в связи с обвинениями в растрате, выдвинутыми в рамках уголовного дела против бывшего чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.