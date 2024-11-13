Жену экс-мэра Сочи Копайгородского отправили под домашний арест до 12 января
Жена экс-мэра Сочи в суде. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Мещанский районный суд Москвы принял решение поместить под домашний арест до 12 января Янину Копайгородскую, жену бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, в связи с обвинениями в растрате, выдвинутыми в рамках уголовного дела против бывшего чиновника. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Копайгородской Янины Николаевны», — огласила решение судья.
Напомним, что Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года, а в мае 2024 покинул пост. Позже стало известно, что он ушёл добровольцем на СВО, а 25 сентября появились новости о его задержании. Ему отказали в отправке на зону СВО из СИЗО: Копайгородский останется в там до 18 ноября, если срок ареста не продлят. Накануне стало известно о задержании его супруги.