На экс-мэра Сочи Копайгородского и его жену завели ещё одно уголовное дело

На бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жену, задержанных по делу о хищении, завели ещё одну уголовку. В ходе расследования был предварительно установлен факт совершения ещё одного особо тяжкого преступления — взятки, сообщает МВД.

«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

Взятка состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством, а взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.