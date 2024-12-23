На экс-мэра Сочи Копайгородского и его жену завели ещё одно уголовное дело
Алексей Копайгородский. Фото © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
На бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жену, задержанных по делу о хищении, завели ещё одну уголовку. В ходе расследования был предварительно установлен факт совершения ещё одного особо тяжкого преступления — взятки, сообщает МВД.
«По версии следствия, в ноябре 2023 года Алексей Копайгородский через супругу, которая выступила в роли посредника, получил от сочинского предпринимателя взятку в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.
Взятка состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 млн рублей и была сопряжена с вымогательством, а взамен чиновник должен был создать коммерсанту благоприятные условия для развития его бизнеса и оказывать общее покровительство.
Таким образом, сейчас Копайгородские проходят фигурантами по трём уголовным делам: хищение чужого имущества, получение взятки и посредничество во взяточничестве.
Напомним, что Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года, а в мае 2024-го объявил, что уходит в отставку. Позже выяснилось, что он решил стать участником спецоперации, но уже 25 сентября появилась новость о его задержании. «Фокус» с отправкой в зону СВО из СИЗО не сработал: градоначальника оставили под стражей. Также вскоре была задержана и его супруга. Чету обвиняют в хищении земли, принадлежавшей городу-курорту Сочи.