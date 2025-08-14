Россиянам предложили 3 эффективных способа «выключить» усталость

Холодный душ поможет быстро снять усталость, снизить уровень стресса, вернуть силы и концентрацию. Достаточно просто открыть прохладную воду на 30–60 секунд, чтобы активировать симпатическую нервную систему. Несмотря на неприятные ощущения, такой метод считается более эффективным, чем кофе, отметила врач-психотерапевт Ирина Крашкина.

По её словам, ещё одним «выключателем усталости» считается короткая прогулка. Даже 10 минут ходьбы вокруг дома без телефона помогают мозгу выйти из режима стресса. Важно просто идти и наблюдать за окружающим миром. Так мозг будет получать сигналы, что стрессовая ситуация завершилась и можно расслабиться. Поможет и специальная дыхательная практика.

«Возьмите 4–7–8: вдох на 4 секунды, задержка на 7, выдох на 8. Повторите 4–5 циклов. Это снижает уровень кортизола, успокаивает нервную систему», — подчеркнула кандидат медицинских наук в интервью РИАМО.