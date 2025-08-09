Отворачиваемся и смотрим: Россиянам рассказали о простом упражнении для идеального зрения

Люди, которые проводят более двух часов в день за компьютером, рискуют снизить качество зрения, потому что их глаза работают в режиме хронического перенапряжения, предупредил врач-офтальмолог Антон Казанцев. Чтобы исправить ситуацию, он рекомендовал делать упражнение 20-20-20.

Суть разминки для глаз довольно проста. Необходимо каждые 20 минут отворачиваться от монитора и 20 секунд смотрить на объект в 20 метрах. Упражнение поможет снять усталость и уменьшит риск прогрессирования близорукости, особенно у детей и офисных работников. Также при работе за компьютером важно осознанное моргание.