Отворачиваемся и смотрим: Россиянам рассказали о простом упражнении для идеального зрения
Врач Казанцев: Упражнение 20-20-20 поможет сохранить качество зрения
Люди, которые проводят более двух часов в день за компьютером, рискуют снизить качество зрения, потому что их глаза работают в режиме хронического перенапряжения, предупредил врач-офтальмолог Антон Казанцев. Чтобы исправить ситуацию, он рекомендовал делать упражнение 20-20-20.
Суть разминки для глаз довольно проста. Необходимо каждые 20 минут отворачиваться от монитора и 20 секунд смотрить на объект в 20 метрах. Упражнение поможет снять усталость и уменьшит риск прогрессирования близорукости, особенно у детей и офисных работников. Также при работе за компьютером важно осознанное моргание.
«Попробуйте простой лайфхак: установите напоминание раз в час и делайте 10-15 медленных, полных морганий. Это восстановит слёзную пленку и предотвращает дискомфорт», — отметил собеседник «Газеты.ru».
