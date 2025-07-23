Размытая реальность: Москвичи перестали замечать ухудшение зрения, врачи бьют тревогу

Жители Москвы всё чаще сталкиваются с размытостью зрения, сухостью глаз и трудностями с фокусировкой, списывая это на усталость, хотя это первые признаки ухудшения зрения. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный врач сети офтальмологических клиник Зарина Курачинова.

«Сегодня мы смотрим на мир сквозь экраны — смартфон, ноутбук, планшет», — отметила эксперт. По её словам, среднестатистический москвич проводит в гаджетах до семи часов в день, часто в движущемся транспорте. Усугубляют ситуацию сухой кондиционированный воздух, пыль и недостаток естественного света.

Особую тревогу у врачей вызывает то, что многие пациенты игнорируют симптомы, считая их нормой. Речь идёт о затуманенности зрения по утрам, рези, ощущении песка в глазах, светочувствительности и головных болях. Офтальмологи предупреждают: мозг адаптируется к постепенному ухудшению зрения, из-за чего человек может не замечать проблему, пока она не станет серьёзной.

Ещё одна тенденция — раннее развитие близорукости у людей 25–30 лет, хотя раньше такие нарушения были характерны для возраста 40+. Нередко встречается и псевдомиопия, когда спазм глазных мышц создаёт иллюзию плохого зрения, но без лечения это состояние может перейти в настоящую близорукость.

Работа в офисе также вредит зрению: экраны, редкое моргание и переутомление приводят к хронической усталости глаз. К вечеру многие ощущают тяжесть век, сухость и необходимость щуриться даже при слабом освещении.

Для профилактики врачи советуют использовать качественные солнцезащитные очки, делать перерывы при работе за компьютером, увлажнять воздух и не пренебрегать регулярными осмотрами. Современная диагностика позволяет выявить риски до появления симптомов. Если же возникают дискомфорт, жжение или головные боли, это повод немедленно обратиться к специалисту.