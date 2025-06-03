Минимум аллергенов: Россиянам раскрыли, в какое время года лучше делать операцию на глаза

Осенью, несмотря на переменчивую погоду, лучше всего проводить лазерную коррекцию зрения. Об этом заявила врач-офтальмолог Виктория Баласанян.

«Например, LASIK, который формирует роговичный лоскут с помощью микрокератома, применяется при средней близорукости. FemtoLASIK, использующий фемтосекундный лазер, рекомендован для тонкой роговицы, а SMILE, который исключает лоскут и обеспечивает минимальную травматичность. Устаревшая методика ФРК всё ещё актуальна в сложных случаях, таких как высокая степень астигматизма», – подчеркнула специалист в эфире радио Sputnik.

Баласанян добавила, что зимой сухой воздух снизит риск раздражения глаз, однако холод и ветер способны спровоцировать дискомфорт. Весной и летом световые дни облегчают привыкание глаз к новой реальности после операции, однако в этот период важно защищать глаза от пыльцы и яркого солнечного света.

«Осень отличается умеренной влажностью и минимальным количеством аллергенов, и поэтому она считается наиболее комфортным временем года для проведения лазерной коррекции зрения, несмотря на переменчивую погоду», – дополнила офтальмолог.

Также специалист дала несколько советов перед подготовкой к процедуре. По её словам, пациентам нужно отказаться от контактных линз. Мягкие необходимо снять за две недели до операции, а жёсткие — за один или два месяца. Эксперт дополнила, что за два-три дня лучше исключить косметику, чтобы избежать раздражения.

«Операция длится всего 10-15 минут, и во время неё требуется сохранять неподвижность. Но, если пациент боится, то в таких случаях предлагается медикаментозный сон на тот же короткий срок», – подытожила медик.